Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Детали переговоров не раскрываются.
Напомним, предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 28 июля. Тогда стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
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