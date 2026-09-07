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Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор

12:55, 07.09.2026

Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Детали переговоров не раскрываются.

Напомним, предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 28 июля. Тогда стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Алсу Сабирзанова

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