За лето в загородных лагерях Казани отдохнули 17,5 тыс. детей

В оздоровительной кампании было задействовано 26 стационарных лагерей, 11 муниципальных и 15 лагерей предприятий

Фото: Артем Дергунов

За лето в загородных лагерях Казани отдохнули 17,5 тыс. детей. В оздоровительной кампании было задействовано 26 стационарных лагерей, 11 муниципальных и 15 лагерей предприятий, сообщил на аппаратном совещании в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.

Всего с 1 января по 1 сентября отдохнули 55,7 тыс. несовершеннолетних. Наибольшее число воспитанников насчитывалось в пришкольных лагерях — 29,8 тыс.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Оздоровительная кампания на этом не завершается. В оставшийся период планируется охватить организованным отдыхом еще 1,6 тыс. детей. Общий объем финансирования из бюджета Татарстана составит почти 565 млн рублей.

Напомним, в целом по Татарстану только за первый месяц лета отдохнули более 95 тыс. детей. В республике функционирует 1 309 различных организаций, способных одновременно принять 92 467 детей. В их числе находятся стационарные, палаточные и пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха.

Галия Гарифуллина