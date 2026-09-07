«Аэрофлот» предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерам

Доля иностранных авиакомпаний на международных рейсах из России сейчас достигает почти 50%

Фото: Максим Платонов

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ-2026 заявил, что сдерживать рост доли зарубежных перевозчиков на российском рынке можно через ограничение доступа к чартерным рейсам, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что межправительственные соглашения позволяют соблюдать баланс интересов перевозчиков и пассажиров, поддерживая доступность рейсов и доходы авиакомпаний от международных перевозок.

Отвечая на вопрос, как именно «Аэрофлот» предлагает поддерживать этот баланс между российскими и зарубежными авиакомпаниями, Александровский пояснил: «Через предоставление доступа на регулярные и нерегулярные рейсы. Есть чартерные рейсы — через этот инструмент можно работать».



Доля иностранных авиакомпаний на международных рейсах из России сейчас достигает почти 50%. За год их трафик вырос на 15,7% — до 23,8 млн человек в 2025 году. По прогнозам «Аэрофлота», в 2026 году этот показатель может составить 26–27,5 млн пассажиров. Основные направления — Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан, на которые приходится более 70% перевозок иностранцев.

Ранее сообщалось, что оплата в цифровых рублях появится на сайте в офисах «Аэрофлота».

Алсу Сабирзанова