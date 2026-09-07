Минфин обсудит идею фиксированных ставок по кредитам для регионов
Поручение содержится в списке поручений премьера по итогам встречи с членами Совета Федерации
Михаил Мишустин поручил Минфину проработать предложение о фиксированных ставках по банковским кредитам для регионов и муниципалитетов. Соответствующее поручение содержится в списке поручений премьера по итогам встречи с членами Совета Федерации, передает «Коммерсантъ».
Также Минфин до 1 октября должен подготовить предложения по введению механизма контроля за коммерческим кредитованием регионов и погашением таких задолженностей.
Среди других мер поддержки обсуждается перенос срока погашения бюджетных кредитов. По оценке президента Владимира Путина, это позволит оставлять в региональных бюджетах дополнительные 100 млрд рублей ежегодно.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян по кредитам достигла 37,87 трлн рублей. Число граждан с просрочкой выросло со второго квартала прошлого года с 8,93 млн до 8,98 млн человек.
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