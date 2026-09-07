Минниханов встретился с главным министром индийского штата Мадхья-Прадеш

Встреча прошла в рамках Ежегодного инвестиционного форума в Дубае

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главным министром штата Мадхья-Прадеш Моханом Ядавом, сообщает пресс-служба главы республики.

Мадхья-Прадеш — второй по площади штат Индии, расположенный в центральной части страны. Это крупный промышленный и инженерный центр, где развиты автомобилестроение, производство компонентов, фармацевтика, машиностроение и энергетика.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны занимают близкие позиции по большинству глобальных и региональных проблем, — напомнил Минниханов, подчеркнув, что Татарстан придает большое значение сотрудничеству в рамках российско-индийских отношений.

Раис республики отметил, что прошедший год был знаковым. В конце года в Казани открылось Генеральное консульство Индии, а в Индии приступил к работе представитель Татарстана. Минниханов пригласил делегацию деловых кругов Индии на форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в октябре.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ для участия в Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае. В этом году его программа посвящена трансформации глобального процветания и открытию новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее.

Алсу Сабирзанова