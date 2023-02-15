Итоги дня: возврат переплаты за отопление, цифровой паспорт на смартфоне, всеобщая ипотека под 5%
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 февраля:
- В Вахитовском суде Казани стартовали повторные прения по делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей. Обвиняемые бывший председатель совета директоров «Тимер Банка», бывший первый зампред правления «Татфондбанка» Рамиль Насыров и бывший председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов вину отрицали. Завтра в прениях намерены выступить адвокаты подсудимых Ирина Князева и Юрий Некрасов.
- По итогам 9 месяцев 2022 года ПАО «Татнефть» направило 91,961 миллиарда рублей на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. Сумма составляет ровно половину от чистой прибыли компании за тот же период. Выплата по обыкновенным акциям, а их 2,1 миллиарда, составила 86,149 миллиарда рублей. Что касается привилегированных акций, которых насчитывается 146,8 тысячи, то выплаты за 9 месяцев составят 5,811 миллиарда рублей.
- Проблема очередей в медицинских учреждениях России все еще остается актуальной, заявил президент страны Владимир Путин. Отвечая на соответствующий вопрос, сотрудница городской детской поликлиники №1 Республиканского детского многопрофильного центра в Кабардино-Балкарии рассказала, что в учреждении ведется предварительная электронная запись, благодаря которой есть возможность разделить потоки пациентов, которые приходят как с профилактическими целями, так и за медицинской помощью.
- Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что дискуссия по поводу правил налогообложения доходов, полученных в России уехавшими из страны россиянами, не завершена, решения не приняты. Обсуждается вопрос, как соответствующие нормы должны быть сформулированы и какая ставка должна применяться, но решения пока нет.
- Договор на строительство и поставку новой партии вертолетов типа Ми-8 для российских авиакомпаний подписал холдинг «Вертолеты России». Контракт заключен с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Общая стоимость техники составила 44,5 миллиарда рублей. До 2025 года предстоит поставить 86 вертолетов типа Ми-8 с последующей передачей в лизинг. Вероятно, исполнителем контракта станет Казанский вертолетный завод, который специализируется на сборке Ми-8МТВ-1.
- Надзорные органы выявили нарушения в работе застройщиков при расчете оплаты за отопление. До конца февраля жильцам 217 многоквартирных домов Казани вернут более 9 миллионов рублей, переплаченных за отопление. Такой перерасчет стал возможен благодаря наличию в этих домах квартирных приборов учета тепловой энергии.
- Рынок коммерческой недвижимости переживает много изменений — возросшие ставки внешнего финансирования проектов, заметно подорожавшее строительство, снижение покупательной способности и деловой активности. При этом опрошенные «Реальным временем» утверждают, что рынок стабилен, а спрос на премиальный сегмент снижается.
- Госдума и Совфед заявили о внеплановом заседании, которое пройдет 22 февраля — на следующий день после послания президента России Владимира Путина. Изначально оно должно было состояться 1 марта. По словам главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко, на заседании планируется рассмотреть законы об интеграции новых субъектов РФ в правовое поле России. Законы должны быть приняты до 1 марта.
- Роман «Город Брежнев» татарстанского писателя и журналиста Шамиля Идиатуллина, переехавшего в Москву, экранизируют по заказу телеканала НТВ. Проектом занялись кинокомпания «Триикс медиа» и сооснователь группы «Кино» и киносценарист Алексей Рыбин. Фильм будет состоять из восьми серий. Действие развернется в 1983 году в городе Брежнев (современные Набережные Челны).
- Центробанк России создал новое структурное подразделение — департамент организации международных расчетов. Он будет заниматься вопросами, связанными с развитием корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переходом на расчеты в национальных валютах и расширением возможностей для трансграничных операций.
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания предложила маркировать «единым значком» наподобие иноагентов telegram-каналы с враждебной к России информацией. Это связано с тем, что с начала СВО появилось много каналов с подобным контентом.
- Утром СМИ писали о том, что ВОЗ приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Однако позже в организации информацию опровергли и отметили, что для исследований им необходимы данные из Китая.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций против России будет включать в себя торговые ограничения на сумму в €11 миллиардов. Также в него войдут ограничения на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд. Еще пакет санкций может включить в себя отключение от SWIFT четырех российских банков, включая «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Росбанк».
- Обойти запрет на выпуск западных бестселлеров в России планирует ряд местных издателей. Поможет им в этом саммари — пересказ без прямого цитирования. К такому методу планируют прибегнуть в издательствах «Эксмо-АСТ» и Smart Reading, в частности это коснется книги Spare («Запасной») — мемуаров принца Гарри.
- Президент России Владимир Путин поддержал идею разработать указ, который регламентирует использование цифрового паспорта внутри страны. С предложением внедрить сервисы, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика, на совещании выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность: «Технологию мы разработали, она работает очень просто: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основания (для входа), из мобильного приложения госуслуг тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО».
- В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили, что за 2023 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике планируется восстановить 36 мостов. Из них четыре отстроят заново, 14 реконструируют, на 18 объектах осуществят капитальный ремонт.
- Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить в России ипотеку на новостройки для всех категорий граждан по ставке 5% без использования бюджетных средств. Соответствующее письмо было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство РФ. Предполагается, что регулятор будет давать кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, в итоге конечная ставка не должна превысить 5%.
- Более 50,5 тысячи зданий, расположенных в зоне землетрясения, намерены снести власти Турции. В работу по оценке ущерба привлечено 7 100 человек. Проверено 387 346 зданий. Россия направила пострадавшим от бедствия $1 миллион. Кроме того, до сегодняшнего дня в зоне землетрясений находилось около 350 российских специалистов.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации — речь о Нурсултане Назарбаеве. Он, после отмены документа, больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны.
- Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 государствами и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. По словам главы МИД страны Сергея Лаврова, в РФ также могут снять ограничения по выдаче электронных виз около 70 странам, за исключением недружественных.
- Евросоюз создаст специальную рабочую группу для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС. Она будет рассматривать юридические моменты, касающиеся вопроса отчуждения и использования активов. При этом, Совет ЕС будет принимать все практические решения.
- Американский журналист Сеймур Херш, который опубликовал статью о причастности США к взрывам на «Северных потоках», рассказал о дальнейших планах. По словам лауреата Пулитцеровской премии, это расследование было только «первым этапом»: «Можно узнать больше о решении президента США Джо Байдена помешать немецкому правительству серьезно задуматься по поводу нехватки дешевого газа этой зимой. Не переключайтесь».
- Республиканскую премию имени Мусы Джалиля в Татарстане получили «ШАЯН ТВ», поэт Рифат Салах, певица Илюса Хузина и актеры Государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фаннур Мухаметзянов и Лейсан Гатауллина. Премия учреждена в 1997 году президентом республики и присуждается за заслуги в области литературы, искусства, науки и образования, а еще молодежного предпринимательства.
- Также 15 февраля, в день рождения выдающегося певца и заслуженного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова, определились лауреаты премии его имени. В номинации «Вокал» (женщины) премии удостоена народная артистка Татарстана Флюра Сулейманова. В номинации «Вокал» (мужчины) отмечен народный артист России Фирдинант Салахов. В категории «Народное пение» (артист самодеятельности) премии удостоены заслуженный работник культуры Башкортостана Фаудат Гилязов и народный артист Татарстана Асхат Хисматов.
- Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставки препарата «Виагра» в форме таблеток в Россию. В Минпромторге заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.
Ключевые события 357-го дня специальной военной операции на Украине:
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал руководителям других субъектов России помогать семьям участников специальной военной операции вместо того, чтобы комментировать российские потери: «Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях». Он добавил, что в ходе спецоперации также погибают чеченцы, но власти Чечни вместо того, чтобы «повсеместно говорить об этом», помогают семьям всем необходимым — в том числе в республике выплачивают по 1 млн рублей в случае гибели бойца и по 500 тыс. рублей раненым.
- Что касается спецоперации, то на Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная и Котляровка Харьковской области. Общие потери за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30.
- На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град».
- На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
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Елизавета ПуншеваОбщество
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