ВОЗ приостанавливает расследование происхождения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, организация планировала проводить работу поэтапно, но этот план изменился.

— Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения COVID-19. Второй фазы не ожидается, — пояснила специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне стало известно, что в США палата представителей конгресса приступила к расследованию происхождения COVID-19. Они уже потребовали информацию у высших чиновников администрации Америки и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии уже проверяет версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов