В Татарстане разыграют два автомобиля и 11 смартфонов в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы
Розыгрываются каждый час с 09:00 до 19:00 по одному смартфону
В республике стартовал финальный день конкурса #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченного к выборам депутатов Госдумы. Сегодня станут известны имена обладателей последних призов — двух автомобилей Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 17.
Всего за три дня голосования в регионе разыгрывают три машины и 33 смартфона. Для участия жителям Татарстана необходимо опубликовать во «ВКонтакте» фото с избирательного участка со специальным браслетом до 20:00 мск. Страница участника должна быть открыта, а сам он должен иметь прописку в республике.
Розыгрыши пройдут каждый час с 09:00 до 19:00 по одному смартфону. Раздача автомобилей запланирована на 21:00 после концерта Салавата Фатхетдинова у центра семьи «Казан». Прямая трансляция состоится на телеканале ТНВ и в сообществе «Татарстан Алга».
Напомним, сегодня в Татарстане стартовал телемарафон «Всей семьей на выборы». Трансляцию можно посмотреть в «Реальном времени».
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