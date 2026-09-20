В Татарстане разыграют два автомобиля и 11 смартфонов в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы

Розыгрываются каждый час с 09:00 до 19:00 по одному смартфону

Фото: Динар Фатыхов

В республике стартовал финальный день конкурса #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченного к выборам депутатов Госдумы. Сегодня станут известны имена обладателей последних призов — двух автомобилей Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 17.

Всего за три дня голосования в регионе разыгрывают три машины и 33 смартфона. Для участия жителям Татарстана необходимо опубликовать во «ВКонтакте» фото с избирательного участка со специальным браслетом до 20:00 мск. Страница участника должна быть открыта, а сам он должен иметь прописку в республике.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Розыгрыши пройдут каждый час с 09:00 до 19:00 по одному смартфону. Раздача автомобилей запланирована на 21:00 после концерта Салавата Фатхетдинова у центра семьи «Казан». Прямая трансляция состоится на телеканале ТНВ и в сообществе «Татарстан Алга».

Напомним, сегодня в Татарстане стартовал телемарафон «Всей семьей на выборы». Трансляцию можно посмотреть в «Реальном времени».

Зульфат Шафигуллин