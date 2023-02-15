Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной к России информацией

Маркировать «единым значком» наподобие иноагентов Telegram-каналы с враждебной к России информацией предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что многие сейчас, особенно молодежь, черпают информацию из интернета, в частности из Telegram-каналов. При этом они могут нести в себе враждебные к России данные. Политик предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы в ежеквартальном режиме Совфед мог получать информацию о выявленной деятельности таких враждебных Telegram-каналов.

Матвиенко инициативу поддержала и отметила ее актуальность. Однако добавила, что не знает, «возможно ли это технически».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Может быть, как-то единым значком маркировать, как иноагенты? — добавила она.

Напомним, российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. В его задачи входит предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева