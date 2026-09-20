Россия и США проведут новую встречу по устранению «раздражителей» в отношениях

Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости» сообщил, что в ближайшие недели состоятся очередные переговоры представителей России и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости» сообщил, что в ближайшие недели состоятся очередные переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

Встречи такого формата приобрели регулярный характер, отметил дипломат. При этом он признал, что продвижение идет медленнее, чем хотелось бы.

— Темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться, — приводит его слова издание.

Ранее, в конце июня, Рябков говорил, что диалог Москвы и Вашингтона по этой теме находится в застое, однако консультации экспертов возможны. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что сроки следующего контакта прорабатываются.

Дмитрий Зайцев