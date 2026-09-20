Россия и США проведут новую встречу по устранению «раздражителей» в отношениях
Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости» сообщил, что в ближайшие недели состоятся очередные переговоры представителей России и США
Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости» сообщил, что в ближайшие недели состоятся очередные переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях.
Встречи такого формата приобрели регулярный характер, отметил дипломат. При этом он признал, что продвижение идет медленнее, чем хотелось бы.
— Темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться, — приводит его слова издание.
Ранее, в конце июня, Рябков говорил, что диалог Москвы и Вашингтона по этой теме находится в застое, однако консультации экспертов возможны. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что сроки следующего контакта прорабатываются.
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