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Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

18:53, 19.09.2026

По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, после обработки 99% протоколов Камболов получил 85,12% голосов при явке 73,2%

Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии
Фото: Официальный сайт правительства Южной Осетии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост президента Южной Осетии. Текст опубликован на сайте Кремля.

По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, после обработки 99% протоколов Камболов получил 85,12% голосов при явке 73,2%. Окончательные итоги голосования Центризбирком обнародует позднее.

В поздравлении российский лидер отметил характер отношений между Россией и Южной Осетией и выразил надежду на их дальнейшее развитие. Камболов с июня исполняет обязанности президента республики после отставки Алана Гаглоева, до этого занимал пост председателя правительства.

Дмитрий Зайцев

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