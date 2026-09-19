Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии
По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, после обработки 99% протоколов Камболов получил 85,12% голосов при явке 73,2%
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост президента Южной Осетии. Текст опубликован на сайте Кремля.
По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, после обработки 99% протоколов Камболов получил 85,12% голосов при явке 73,2%. Окончательные итоги голосования Центризбирком обнародует позднее.
В поздравлении российский лидер отметил характер отношений между Россией и Южной Осетией и выразил надежду на их дальнейшее развитие. Камболов с июня исполняет обязанности президента республики после отставки Алана Гаглоева, до этого занимал пост председателя правительства.
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