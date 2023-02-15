Назвавший виновников подрыва «Северных потоков» Сеймур Херш анонсировал новые разоблачения

Американский журналист Сеймур Херш, который опубликовал статью о причастности США к взрывам на «Северных потоках», рассказал о дальнейших планах. По словам лауреата Пулитцеровской премии, это расследование было только «первым этапом».

— Можно узнать больше о решении президента США Джо Байдена помешать немецкому правительству серьезно задуматься по поводу нехватки дешевого газа этой зимой. Не переключайтесь. Это только первый этап, — передает его слова «РИА Новости».

Также Херш обвинил ведущие американские СМИ и власти в замалчивании истории о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков».

Фото: gazprom.ru

Неделю назад известный журналист указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов