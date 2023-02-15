«Известия»: в России предложили запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить в России ипотеку на новостройки для всех категорий граждан по ставке 5% без использования бюджетных средств. Соответствующее письмо было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство РФ, сообщают «Известия».

Предполагается, что регулятор будет давать кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, в итоге конечная ставка не должна превысить 5%.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко прокомментировал, что действующая сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена только до середины 2024 года. Он также добавил, что нет никаких гарантий продления программы, поэтому параллельно необходимо искать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости.

В Банке России, в свою очередь, отметили, что программы поддержки ипотечников, как и любые льготные программы кредитования, должны быть адресными, а не всеобщими.

— Субсидии не бывают бесплатными. Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки и меньшую доступность кредита для остальных заемщиков, и граждан, и компаний, и предпринимателей. В любом случае субсидирование процентной ставки, как и прочие формы субсидий, лежит в плоскости бюджетной политики, — ответили в пресс-службе ЦБ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев заявил, что ограниченный по срокам характер ипотечных программ приводит к ажиотажному спросу, а это, в свою очередь, стимулирует рост цен на жилье. Поэтому застройщики, понимая, что меры поддержки лишь временны, не спешат инвестировать средства в новые проекты.

В январе Минстрой России поддержал предложение ДОМ.РФ снизить ставки на ипотеку на квартиры площадью от 55 кв. м. По словам замглавы министерства Никиты Стасишина, чтобы воплотить эту идею в жизнь, необходимо найти источник финансирования.



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Илина Хакимова