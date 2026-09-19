Общественная палата не выявила грубых нарушений во второй день выборов

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и законодательных собраний в 39 регионах

Фото: Дарья Пинегина

Общественная палата России в ходе второго дня голосования не обнаружила массовых нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан. Об этом РИА «Новости» рассказал сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

По его словам, в ряде регионов были зафиксированы отдельные случаи отклонения от требований законодательства — в таких случаях бюллетени признавались недействительными в установленном законом порядке.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и законодательных собраний в 39 регионах. В семи субъектах выбирают высших должностных лиц — Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным ЦИК, с начала голосования выявили три нарушения, которые уже устранены.

Дмитрий Зайцев