Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар рассказал, что россияне перечислили пострадавшим от землетрясений $1 миллион. Его слова приводит агентство Anadolu.

— До сегодняшнего дня из России на нужды зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи, — отметил он.

Как отметил турецкий дипломат, до сегодняшнего дня в зоне бедствия в Турции находилось около 350 специалистов из России, в том числе поисково-спасательные команды и медики МЧС и Минобороны. Последнее ведомство также отправило помощь жителям страны:

— Два дня назад российское ведомство двумя самолетами отправило 500 палаток, 9 тыс. спальных мешков и 9 тыс. кроватей. Помощь предоставило накануне также МЧС РФ, в том числе свыше сотни зимних палаток, и также другие российские регионы, — добавил Самсар.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, власти Турции собираются в срочном порядке снести более 50,5 тысячи зданий, расположенных в зоне землетрясения. Свыше 279 тысяч домов получили «не слишком большой урон» в результате природной катастрофы.



Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, жертвами стали 35 418 человек. Власти восстановят каждый разрушенный дом и продолжат поиск пострадавших.



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Айрат Назипов