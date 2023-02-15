Президент Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации. Об этом пишет RT.

В Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения к Конституции. Так, из основного закона страны были исключены все упоминания о первом президенте Нурсултане Назарбаеве.

В частности, из статьи 46 был исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и соответствующим конституционным законом.

Фото: kremlin.ru (на снимке — Нурсултан Назарбаев)

Президентом Казахстана Нурсултан Назарбаев стал 16 декабря 1991 года. Свой пост он покинул 20 марта 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что в начале года из регламента верхней палаты парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Такой статус он получил 30 мая 2019 года, когда председателем Сената была дочь первого президента республики Дарига Назарбаева. Согласно этому статусу, Назарбаев мог посещать заседания верхней палаты парламента.

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Айрат Назипов