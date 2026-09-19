Пашинян назвал Россию лучшим партнером для строительства новых станций метро

По словам Пашиняна, для строительства станции «Ачапняк» необходимо содействие России

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство провело анализ и пришло к выводу: Россия может стать лучшим партнером в вопросе строительства новых станций метрополитена в Ереване. Об этом он сказал в интервью порталу Boon TV.

По словам Пашиняна, для строительства станции «Ачапняк» необходимо содействие России, поскольку именно она раньше строила ереванский метрополитен и заложенные параметры требуют соответствующего опыта. Премьер отметил, что совместная работа с Россией позволит реализовать проект с наименьшими трудностями, хотя полностью их избежать не удастся.

3 сентября Пашинян уже сообщал, что власти Армении обсуждают с Россией возможность ее участия в строительстве станции «Ачапняк» — у российской стороны большой опыт в этой области.

Дмитрий Зайцев