Более 5,8 млн человек проголосовали электронно на выборах в России — рекорд ЕДГ

Предыдущий рекорд для единого дня голосования был установлен в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Более 5,8 млн избирателей отдали свои голоса в электронном формате на выборах в России. Это рекордный показатель за все единые дни голосования, в рамках которых применялось электронное голосование, подсчитало ТАСС на основе данных федеральной и московской систем.

По данным федеральной платформы ДЭГ, дистанционно проголосовали 3 229 420 человек. В Москве электронным способом свой выбор сделали более 2,6 млн избирателей. При этом показатели двух систем учитываются по-разному: федеральная платформа фиксирует только онлайн-голосование, а московская система включает как проголосовавших через интернет, так и тех, кто воспользовался терминалами на избирательных участках.

Предыдущий рекорд для единого дня голосования был установлен в 2024 году — тогда электронно проголосовали около 3,84 млн человек.

Дмитрий Зайцев