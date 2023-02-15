В Совете Федерации объяснили, чему будет посвящено заседание 22 февраля

Совет Федерации на внеплановом заседании 22 февраля планирует рассмотреть законы об интеграции новых субъектов РФ в правовое поле России. Об этом «РИА Новости» рассказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, законы должны быть приняты до 1 марта.

Сегодня стало известно, что Государственная Дума и Совет Федерации соберутся на внеплановом заседании 22 февраля. Изначально оно должно было состояться 1 марта.

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Айрат Назипов