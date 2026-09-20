Фазлеева: высокая явка на выборы связана с позитивными изменениями в Татарстане

Заместитель премьер-министра РТ объяснила высокую явку на выборах в Госдуму в Татарстане

Фото: Артем Дергунов

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева объяснила высокую явку на выборах в Госдуму позитивными изменениями в республике. Об этом она заявила в ходе телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ.

— Я думаю, что традиционная высокая явка связана с тем, что люди действительно видят позитивные изменения. И ты идешь для того, чтобы эти позитивные изменения не останавливались, несмотря на сложнейшие вызовы, несмотря на сложнейшие ситуации, которые сегодня есть в экономике, в политике. Люди понимают, что они — значимая, важная часть страны, — сказала Фазлеева.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, по итогам двух дней голосования явка в Татарстане составила 57,8%. Сегодня проходит финальный день выборов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства назвал приоритетными задачами обеспечение безопасности и легитимности голосования и призвал избирателей принять участие в выборах.

Сегодня в Татарстане стартовал телемарафон «Всей семьей на выборы». Трансляцию можно посмотреть на сайте «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин