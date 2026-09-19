На водные проекты в Татарстане направят 227,5 миллиона рублей
Крупнейший контракт — 168,5 миллиона рублей — предусмотрен на расчистку реки Мелекеска в Набережных Челнах
В 2026 году из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан поступили субвенции на осуществление полномочий в области водных отношений. Общая сумма составила 227,5 миллиона рублей.
Часть средств — 41,6 миллиона — пойдет на расчистку русел рек и притоков озер. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Еще 17,4 миллиона рублей направлены на определение границ водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также на очистку прудов и рек.
Крупнейший контракт — 168,5 миллиона рублей — предусмотрен на расчистку реки Мелекеска в Набережных Челнах. Эти работы выполняются по федеральному проекту «Вода России», который входит в состав национального проекта «Экологическое благополучие».
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