На водные проекты в Татарстане направят 227,5 миллиона рублей

Крупнейший контракт — 168,5 миллиона рублей — предусмотрен на расчистку реки Мелекеска в Набережных Челнах

Фото: Дарья Пинегина

В 2026 году из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан поступили субвенции на осуществление полномочий в области водных отношений. Общая сумма составила 227,5 миллиона рублей.

Часть средств — 41,6 миллиона — пойдет на расчистку русел рек и притоков озер. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

Еще 17,4 миллиона рублей направлены на определение границ водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также на очистку прудов и рек.

Крупнейший контракт — 168,5 миллиона рублей — предусмотрен на расчистку реки Мелекеска в Набережных Челнах. Эти работы выполняются по федеральному проекту «Вода России», который входит в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

Дмитрий Зайцев