В России экранизируют роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» о преступных группировках Татарской АССР

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В России по заказу телеканала НТВ экранизируют роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». Произведение основано на истории о преступных группировках Татарской АССР в 1980-х годах, сообщает ТАСС.

— В настоящий момент все договоренности кинокомпании «Триикс медиа» с НТВ достигнуты. Мы приступили к экранизации романа Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». Несмотря на такую довольно острую тему, картина будет носить воспитательный характер для нынешней молодежи. Сейчас готовимся к съемкам, которые запланированы на это лето, — сообщили изданию.

Фильм будет состоять из 8 серий. Действия развернутся в 1983 году в городе Брежнев (современные Набережные Челны). Главный герой, пятнадцатилетний Артур, не состоит в группировках, но ему придется достойно выйти из сложной ситуации.

В 2017 году журналист ИД «Коммерсантъ» Шамиль Идиатуллин стал третьим лауреатом премии «Большая книга» за свой роман «Город Брежнев». Церемония прошла 12 декабря в Доме Пашкова под лозунгом «Вся власть — русской литературе!».

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Елизавета Пуншева