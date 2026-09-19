В Татарстане завершился второй день голосования: явка превысила 57%

Об этом сообщил председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев

Фото: Дарья Пинегина

Все участковые избирательные комиссии Татарстана завершили работу в 20:00 — участки закрылись после второго дня трехдневного голосования. Об этом сообщил председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

По данным системы ГАС «Выборы» на 20:00, явка в республике составила 57,8%.

За второй день от наблюдателей, в том числе международных, замечаний не поступало. На участках работали журналисты 81 издания. Центр противодействия киберугрозам зафиксировал хакерские атаки, однако они не повлияли на работу сервисов — система видеоконтроля функционировала штатно, сбоев не зафиксировано.

За два дня голосования на горячую линию поступило 252 звонка — на все вопросы граждан были предоставлены ответы.

Третий, заключительный день голосования пройдет 20 сентября.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства назвал приоритетными задачами обеспечение безопасности и легитимности голосования и призвал избирателей принять участие в выборах.

Помимо выборов в Госдуму, в республике проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и муниципальные довыборы в 40 районах. В списках избирателей Татарстана значится более 2,9 млн человек, за ходом голосования следят около 14 тысяч наблюдателей.



1 / 18 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

взято с сайта Госсовета РТ

взято с сайта Госсовета РТ

взято с сайта Госсовета РТ

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дмитрий Зайцев