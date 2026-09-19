Часть центра Казани останется без воды на сутки
Подачу воды прекратят с 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября
В некоторых домах Вахитовского района Казани 22 сентября отключат воду на 24 часа. Причина — работы по подключению водопровода жилого комплекса на улице Муштари к централизованным сетям водоснабжения.
Подачу воды прекратят с 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября по следующим адресам: улица Бутлерова, 7, 30, 30а, 34а/13, 43; улица Маяковского, 10, 10а, 12, 13/34; улица Муштари, 1 стр, 8, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14в, 15, 15а.
Заявки на подвоз воды автоцистернами принимаются по телефону: +7 (843) 231‑62‑60.
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