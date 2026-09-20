Главное событие с 21 по 27 сентября: XXIII Международный банковский форум
Казань примет два международных форума и Всероссийский день бега
Фото: Реальное время
Главным деловым событием на неделе с 21 по 27 сентября станет
XXIII Международный банковский форум с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, председателя Совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, миллиардера Олега Дерипаски и других. Казань примет сразу два международных мероприятия — 19-ю Международную выставку и форум коммерческого автотранспорта Comtrans-2026, а также V Казанский международный юридический форум, на котором ждут председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, главу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и президента РСПП Александра Шохина. Также пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем». Впервые пройдет в Казани. Форум является ключевой площадкой для демонстрации отечественных и международных достижений в машиностроении и транспортной логистике. Участники выставки — ведущие российские производители (КАМАЗ, «Соллерс», «Аурус», «РариТЭК»), а также компании из Турции, Китая, Ирана и других стран. Выставку традиционно посещают около 17000 специалистов из регионов России и стран СНГ. Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо». 22—25 сентября. Когда:
Ключевым событием станет пленарная сессия «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии», которая пройдет 24 сентября с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, председателя Совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, основателя компаний РУСАЛ, EN+, Группы ГАЗ и фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски, главного управляющего директора АО «Альфа-Банк» Владимира Верхошинского и председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина. Также на форуме обсудят антифрод-регулирование, цифровые валюты, ИИ и т.д. Где: Санкт-Петербург, отель Corinthia St Petersburg. 23—26 сентября. Когда: Заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Традиционно его проведет председатель СД, раис Татарстана Рустам Минниханов. На прошлом заседании «Татнефтехиминвест-холдинг» актуализировал деловую повестку, сместив фокус на проекты по обеспечению технологического суверенитета вместо привычного импортозамещения, и в приоритете оказались те, кто готов обеспечить максимальную независимость от внешних поставок. Например, глава ООО «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов доложил о разработке решений, которые позволяют производить шины на отечественных синтетических каучуках. Подробнее — в материале «Реального времени». Где: Казань, Кабмин. 24 сентября. Когда: Мероприятие объединит лидеров гостеприимства, туризма, архитектуры, дизайна и инвестиций в Приволжском федеральном округе. Среди приглашенных экспертов — более 30 спикеров федерального уровня, включая президента Ассоциации глэмпингов России Жанну Киру, президента ОСИГ Алексея Волкова, руководителя Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, генерального директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галину Шарафутдинову и других. Ключевые темы — стратегия развития индустрии гостеприимства, инвестиции в туризм и гостеприимство, ресторанный бизнес и HoReCa — тренды, форматы и практики лидеров рынка, франшизы в HoReCa и т.д. Где: Казань, «СадМен». 24 сентября. Когда: Среди спикеров — юристы, главы правовых управлений крупных компаний и представители власти. Темой пленарного заседания 24 сентября станет «Правовое обеспечение ESG-трансформации: от глобальных целей к национальным приоритетам». Планируется участие раиса Татарстана Рустама Минниханова, председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, президента РСПП Александра Шохина, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талии Хабриевой, мэра Казани Ильсура Метшина и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Где: Казань, Татарский академический театр имени Галиасгара Камала. 24—25 сентября. Когда: Форум проводится с 2012 года и создает дискуссионную площадку для сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также открытого и содержательного обсуждения вопросов, возникающих по мере развития современной культурной среды. Мероприятие объединяет представителей разных стран, национальностей и профессий, среди которых официальные делегации из более чем 50 стран мира. Где: Санкт-Петербург. 24—26 сентября. Когда: Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя Отмечается в последнее воскресенье сентября — в этом году это 27 сентября. Торжественное мероприятие в Татарстане состоится на два дня раньше, планируется участие Рустама Минниханова. Где: Набережные Челны. 25 сентября. Когда: Всероссийский день бега «Кросс нации» Самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России. Проводится ежегодно начиная с 2004 года, в сентябре, обычно в субботу или в воскресенье.
Где: по всей России, в Казани забеги пройдут на двух площадках — в экстрим-парке «Урам» и на стадионе «Локомотив». 26 сентября. Когда:
Дарья Пинегина
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