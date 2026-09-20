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Главное событие с 21 по 27 сентября: XXIII Международный банковский форум

00:00, 20.09.2026

Казань примет два международных форума и Всероссийский день бега

Главное событие с 21 по 27 сентября: XXIII Международный банковский форум
Фото: Реальное время

Главным деловым событием на неделе с 21 по 27 сентября станет XXIII Международный банковский форум с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, председателя Совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, миллиардера Олега Дерипаски и других. Казань примет сразу два международных мероприятия — 19-ю Международную выставку и форум коммерческого автотранспорта Comtrans-2026, а также V Казанский международный юридический форум, на котором ждут председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, главу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и президента РСПП Александра Шохина. Также пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

19-я Международная выставка и форум коммерческого автотранспорта Comtrans-2026

Впервые пройдет в Казани. Форум является ключевой площадкой для демонстрации отечественных и международных достижений в машиностроении и транспортной логистике. Участники выставки — ведущие российские производители (КАМАЗ, «Соллерс», «Аурус», «РариТЭК»), а также компании из Турции, Китая, Ирана и других стран. Выставку традиционно посещают около 17000 специалистов из регионов России и стран СНГ.

Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо».
Когда: 22—25 сентября.

XXIII Международный банковский форум

Ключевым событием станет пленарная сессия «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии», которая пройдет 24 сентября с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, председателя Совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, основателя компаний РУСАЛ, EN+, Группы ГАЗ и фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски, главного управляющего директора АО «Альфа-Банк» Владимира Верхошинского и председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина. Также на форуме обсудят антифрод-регулирование, цифровые валюты, ИИ и т.д.

Где: Санкт-Петербург, отель Corinthia St Petersburg.
Когда: 23—26 сентября.

Заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Традиционно его проведет председатель СД, раис Татарстана Рустам Минниханов. На прошлом заседании «Татнефтехиминвест-холдинг» актуализировал деловую повестку, сместив фокус на проекты по обеспечению технологического суверенитета вместо привычного импортозамещения, и в приоритете оказались те, кто готов обеспечить максимальную независимость от внешних поставок. Например, глава ООО «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов доложил о разработке решений, которые позволяют производить шины на отечественных синтетических каучуках. Подробнее — в материале «Реального времени».

Где: Казань, Кабмин.
Когда: 24 сентября.

Форум-фестиваль «ВОЗДУХ. Казань 2026»

Мероприятие объединит лидеров гостеприимства, туризма, архитектуры, дизайна и инвестиций в Приволжском федеральном округе. Среди приглашенных экспертов — более 30 спикеров федерального уровня, включая президента Ассоциации глэмпингов России Жанну Киру, президента ОСИГ Алексея Волкова, руководителя Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, генерального директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галину Шарафутдинову и других. Ключевые темы — стратегия развития индустрии гостеприимства, инвестиции в туризм и гостеприимство, ресторанный бизнес и HoReCa — тренды, форматы и практики лидеров рынка, франшизы в HoReCa и т.д.

Где: Казань, «СадМен».
Когда: 24 сентября.

V Казанский международный юридический форум

Среди спикеров — юристы, главы правовых управлений крупных компаний и представители власти. Темой пленарного заседания 24 сентября станет «Правовое обеспечение ESG-трансформации: от глобальных целей к национальным приоритетам». Планируется участие раиса Татарстана Рустама Минниханова, председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, президента РСПП Александра Шохина, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талии Хабриевой, мэра Казани Ильсура Метшина и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

Где: Казань, Татарский академический театр имени Галиасгара Камала.
Когда: 24—25 сентября.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур

Форум проводится с 2012 года и создает дискуссионную площадку для сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также открытого и содержательного обсуждения вопросов, возникающих по мере развития современной культурной среды. Мероприятие объединяет представителей разных стран, национальностей и профессий, среди которых официальные делегации из более чем 50 стран мира.

Где: Санкт-Петербург.
Когда: 24—26 сентября.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя

Отмечается в последнее воскресенье сентября — в этом году это 27 сентября. Торжественное мероприятие в Татарстане состоится на два дня раньше, планируется участие Рустама Минниханова.

Где: Набережные Челны.
Когда: 25 сентября.

Всероссийский день бега «Кросс нации»

Самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России. Проводится ежегодно начиная с 2004 года, в сентябре, обычно в субботу или в воскресенье.

Где: по всей России, в Казани забеги пройдут на двух площадках — в экстрим-парке «Урам» и на стадионе «Локомотив».
Когда: 26 сентября.

Дарья Пинегина

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