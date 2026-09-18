Александр Шавлиашвили — о затратах на жирафов: «Основную часть забирает логистика»

В зоопарк Казани завезли новых обитателей из Африки — коллекцию хотят пополнить носорогом

Фото: Сергей Козлов

Ночью 17 сентября Казань встретила экзотических гостей: восьмерых жирафов из Намибии. Точную сумму, в которую обошлось пополнение коллекции, власти не называют, но отмечают: львиная доля трат ушла на логистику. Все расходы взял на себя благотворительный фонд. Сейчас идет работа над обновлением зоопарка: к ней привлечены крупные архитектурные бюро, международные партнеры, сообщил «Реальному времени» глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. «Мы планируем анонсировать первые концепции того, как это будет реализовано, уже в начале следующего года», — рассказал он. Подробнее — в материале «Реального времени».

«С точки зрения стоимости нам повезло»

В Казанском зооботсаде появились новые обитатели — восемь жирафов из Намибии. Животных доставили ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76. Зооботсад принял жирафов впервые в российской истории. Дорогу гости перенесли благополучно, а во время путешествия им обеспечили комфортное размещение в соответствии с международными требованиями по перевозке животных.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

На приобретение и перевозку жителей саванны ушло три с половиной месяца, заявил глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. Сам он курировал процесс непосредственно в Намибии. В транспортировке животных, по его словам, участвовали более ста человек.

— Доставка жирафов из Намибии в Казань — это амбициозный международный проект. Нам удалось объединить усилия намибийских партнеров, российских ведомств, перевозчика, зооботсада и довести эту работу до безопасного прибытия животных в Казань. Это большая победа не только для города, но и страны. Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением. Для животных это был большой путь, который они благополучно перенесли. Сейчас главное — их адаптация, — поделился Шавлиашвили.



Он констатировал: «С точки зрения стоимости нам повезло». По словам Шавлиашвили, идея приобретения жирафов звучала не впервые и многие готовы были ее поддержать. Так, все расходы на покупку и перевозку животных взял на себя благотворительный фонд.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Сумма многосоставная. Логистика оплачивалась отдельно, сами жирафы — отдельно, — сообщил глава комитета «Реальному времени».

В разговоре с изданием он добавил, что сейчас идет итоговая калькуляция, в которую входит и подготовка вольера.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Стоимость жирафа не имеет глобального значения во всей истории, потому что основную часть забирает логистика, — добавил Шавлиашвили.



Батыр, Аликия, Атея...

В Казань привезли трех самцов и пять самок. Сейчас все они находятся в жирафятнике под наблюдением. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения, подчеркнули в мэрии. В другие зоопарки потомство казанских жирафов поедет только в том случае, если такое решение примет раис Татарстана Рустам Минниханов, сказал Шавлиашвили.

Одного из жирафов назвали Батыром — это было предложение мэра Казани Ильсура Метшина. Известны имена и еще нескольких животных: Лео, Аликия, Зури, Жанна и Атея.



Для городской туристической стратегии приобретение коллекции животных — это продолжение развития Казани как направления для путешествий. Появление новых постояльцев зоопарка положительно скажется на средней продолжительности пребывания гостей в городе, ожидает Шавлиашвили.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани о приобретении экзотических животных говорили еще в 2020 году. Тогда речь шла о приезде сразу семьи из пяти животных, но планам помешала пандемия.

Концепцию обновленного зоопарка хотят презентовать в начале 2027 года

Теперь город уже строит новые планы. Власти нацелились на привоз в Казань носорога.

— Мы ведем переговоры по носорогу. И планируем исходя из наших сроков — на 2027 год. Думаю, это произойдет, — сообщил Ильсур Метшин.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Сегодня столица Татарстана сосредоточена на концепции обновления зоопарка, подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» Шавлиашвили. К этой работе привлечены крупные архитектурные бюро и зарубежные специалисты.

— Мы делали презентацию будущей концепции зоопарка, и в видеоролике были сначала тигры, потом жирафы, потом носороги. Эту последовательность мы соблюдаем. Единственное, что интегрируем туда, — это слонов, в ролик мы [их] еще не добавили. Безусловно, пополнение коллекции — это один из этапов обновления зоопарка, по которой сейчас идет активная работа. Привлечены очень крупные архитектурные бюро, которые разрабатывают проект развития как «Реки Замбези», так и ботанической части, как мы называем, исторической. В том числе международные партнеры к этому привлечены. Мы планируем анонсировать первые концепции того, как это будет реализовано, уже в начале следующего года — рассказал глава Комитета по развитию туризма Казани.

1 / 21 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов