Александр Шавлиашвили — о затратах на жирафов: «Основную часть забирает логистика»
В зоопарк Казани завезли новых обитателей из Африки — коллекцию хотят пополнить носорогом
Ночью 17 сентября Казань встретила экзотических гостей: восьмерых жирафов из Намибии. Точную сумму, в которую обошлось пополнение коллекции, власти не называют, но отмечают: львиная доля трат ушла на логистику. Все расходы взял на себя благотворительный фонд. Сейчас идет работа над обновлением зоопарка: к ней привлечены крупные архитектурные бюро, международные партнеры, сообщил «Реальному времени» глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. «Мы планируем анонсировать первые концепции того, как это будет реализовано, уже в начале следующего года», — рассказал он. Подробнее — в материале «Реального времени».
«С точки зрения стоимости нам повезло»
В Казанском зооботсаде появились новые обитатели — восемь жирафов из Намибии. Животных доставили ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76. Зооботсад принял жирафов впервые в российской истории. Дорогу гости перенесли благополучно, а во время путешествия им обеспечили комфортное размещение в соответствии с международными требованиями по перевозке животных.
На приобретение и перевозку жителей саванны ушло три с половиной месяца, заявил глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. Сам он курировал процесс непосредственно в Намибии. В транспортировке животных, по его словам, участвовали более ста человек.
— Доставка жирафов из Намибии в Казань — это амбициозный международный проект. Нам удалось объединить усилия намибийских партнеров, российских ведомств, перевозчика, зооботсада и довести эту работу до безопасного прибытия животных в Казань. Это большая победа не только для города, но и страны. Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением. Для животных это был большой путь, который они благополучно перенесли. Сейчас главное — их адаптация, — поделился Шавлиашвили.
Он констатировал: «С точки зрения стоимости нам повезло». По словам Шавлиашвили, идея приобретения жирафов звучала не впервые и многие готовы были ее поддержать. Так, все расходы на покупку и перевозку животных взял на себя благотворительный фонд.
— Сумма многосоставная. Логистика оплачивалась отдельно, сами жирафы — отдельно, — сообщил глава комитета «Реальному времени».
В разговоре с изданием он добавил, что сейчас идет итоговая калькуляция, в которую входит и подготовка вольера.
— Стоимость жирафа не имеет глобального значения во всей истории, потому что основную часть забирает логистика, — добавил Шавлиашвили.
Батыр, Аликия, Атея...
В Казань привезли трех самцов и пять самок. Сейчас все они находятся в жирафятнике под наблюдением. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения, подчеркнули в мэрии. В другие зоопарки потомство казанских жирафов поедет только в том случае, если такое решение примет раис Татарстана Рустам Минниханов, сказал Шавлиашвили.
Одного из жирафов назвали Батыром — это было предложение мэра Казани Ильсура Метшина. Известны имена и еще нескольких животных: Лео, Аликия, Зури, Жанна и Атея.
Для городской туристической стратегии приобретение коллекции животных — это продолжение развития Казани как направления для путешествий. Появление новых постояльцев зоопарка положительно скажется на средней продолжительности пребывания гостей в городе, ожидает Шавлиашвили.
Напомним, в Казани о приобретении экзотических животных говорили еще в 2020 году. Тогда речь шла о приезде сразу семьи из пяти животных, но планам помешала пандемия.
Концепцию обновленного зоопарка хотят презентовать в начале 2027 года
Теперь город уже строит новые планы. Власти нацелились на привоз в Казань носорога.
— Мы ведем переговоры по носорогу. И планируем исходя из наших сроков — на 2027 год. Думаю, это произойдет, — сообщил Ильсур Метшин.
Сегодня столица Татарстана сосредоточена на концепции обновления зоопарка, подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» Шавлиашвили. К этой работе привлечены крупные архитектурные бюро и зарубежные специалисты.
— Мы делали презентацию будущей концепции зоопарка, и в видеоролике были сначала тигры, потом жирафы, потом носороги. Эту последовательность мы соблюдаем. Единственное, что интегрируем туда, — это слонов, в ролик мы [их] еще не добавили. Безусловно, пополнение коллекции — это один из этапов обновления зоопарка, по которой сейчас идет активная работа. Привлечены очень крупные архитектурные бюро, которые разрабатывают проект развития как «Реки Замбези», так и ботанической части, как мы называем, исторической. В том числе международные партнеры к этому привлечены. Мы планируем анонсировать первые концепции того, как это будет реализовано, уже в начале следующего года — рассказал глава Комитета по развитию туризма Казани.
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