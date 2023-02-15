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ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине российских активов

15:25, 15.02.2023
ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине российских активов
Фото: pixabay.com

Комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС, об этом сообщает шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

Группе предстоит рассмотреть юридические моменты, касающиеся вопроса отчуждения и использования активов. Отмечается, что для этого не существует «готовой модели».

Группа представит результаты Совету ЕС. Он будет принимать все практические решения. В качестве первого и основного вопроса предлагается рассмотреть объем отчуждаемых средств.

Желание передать Украине часть конфискованных российских активов дискредитирует финансовую систему США и безопасность долларовой юрисдикции, убеждены в посольстве России в Вашингтоне. По мнению дипломатов, «подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства».

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Маргарита Головатенко
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