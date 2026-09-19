США пообещали вложить весь потенциал в трансформацию армии Армении

Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что США продолжат поддерживать оборонные реформы в Армении

Фото: Артем Дергунов

В Ереване прошли армяно-американские двусторонние оборонные консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что США продолжат поддерживать оборонные реформы в Армении, вкладывая весь потенциал своих консультативных программ, обмена опытом и программ содействия в процесс трансформации армии республики.

В ходе консультаций стороны подвели итоги программ, реализованных за последние годы в рамках оборонного сотрудничества, а также изучили потенциал развития взаимодействия по всем направлениям. По завершении встречи был подписан протокол о проделанной работе и достигнутых договоренностях.

Дмитрий Зайцев