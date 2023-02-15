Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Объявлены имена лауреатов премии Мусы Джалиля

15:52, 15.02.2023
Объявлены имена лауреатов премии Мусы Джалиля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стали известны лауреаты республиканской премии имени Мусы Джалиля в Татарстане.

Ее получили «ШАЯН ТВ», поэт Рифат Салах, певица Илюса Хузина и актеры Государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фаннур Мухаметзянов и Лейсан Гатауллина.

Премия Мусы Джалиля учреждена в 1997 году президентом Татарстана. Она присуждается Кабинетом министров республики за заслуги в области литературы, искусства, науки и образования, а еще молодежного предпринимательства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также