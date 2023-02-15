Объявлены имена лауреатов премии Мусы Джалиля
Стали известны лауреаты республиканской премии имени Мусы Джалиля в Татарстане.
Ее получили «ШАЯН ТВ», поэт Рифат Салах, певица Илюса Хузина и актеры Государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фаннур Мухаметзянов и Лейсан Гатауллина.
Премия Мусы Джалиля учреждена в 1997 году президентом Татарстана. Она присуждается Кабинетом министров республики за заслуги в области литературы, искусства, науки и образования, а еще молодежного предпринимательства.
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