App Store перестал открываться у пользователей в России

Чаще всего на недоступность магазина приложений жаловались москвичи и петербуржцы

Фото: Динар Фатыхов

Участились жалобы на сбои в работе App Store в России. По данным сервиса «Сбой.рф», с начала суток 20 сентября поступило 474 обращения — против всего 21 за весь предыдущий день.

Downdetector зафиксировал похожую картину — 87 обращений с пиком в то же время.

Чаще всего на недоступность магазина приложений жаловались москвичи и петербуржцы. В комментариях на «Сбой.рф» пользователи отмечают, что App Store не открывается без VPN.

Дмитрий Зайцев