App Store перестал открываться у пользователей в России
Чаще всего на недоступность магазина приложений жаловались москвичи и петербуржцы
Участились жалобы на сбои в работе App Store в России. По данным сервиса «Сбой.рф», с начала суток 20 сентября поступило 474 обращения — против всего 21 за весь предыдущий день.
Downdetector зафиксировал похожую картину — 87 обращений с пиком в то же время.
Чаще всего на недоступность магазина приложений жаловались москвичи и петербуржцы. В комментариях на «Сбой.рф» пользователи отмечают, что App Store не открывается без VPN.
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