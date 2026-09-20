В Татарстане явка на выборах превысила 68% к 15:00
Для сравнения, по данным ЦИК на утро воскресенья, средняя явка по стране на выборах в Госдуму превысила 45%
По данным ГАС «Выборы», на 15:00 20 сентября в Татарстане проголосовали 68,7% от общего числа избирателей. Республика традиционно демонстрирует одну из самых высоких явок в стране.
В Татарстане 20 сентября проходит единый день голосования: избиратели выбирают депутатов Госдумы, а также кандидатов на муниципальные и региональные должности. Голосование проходит в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Для сравнения, по данным ЦИК на утро воскресенья, средняя явка по стране на выборах в Госдуму превысила 45%. Высокая активность избирателей в Татарстане сохраняется на протяжении всего периода голосования.
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