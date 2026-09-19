Гендиректор косметического бренда Mixit Олег Пай арестован

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда

Тверской суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора и совладельца косметического бренда Mixit Олега Пая по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Пай был задержан накануне, 18 сентября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробностей дела в суде не сообщили.

Напомним, бренд Mixit основан в 2014 году Олегом Паем и Еленой Назаровой и входит в число крупнейших российских производителей косметики. По данным на 2024 год, продукция компании была представлена в 32 тыс. торговых точек в России и за рубежом. Чистая прибыль Mixit по итогам 2025 года составила 3,5 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев