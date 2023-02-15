Владимир Путин: проблема очередей в поликлиниках пока не изжита

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема очередей в медицинских учреждениях страны все еще остается актуальной. Глава государства поинтересовался, как будет организована работа с очередями в городская детская поликлиника №1 Республиканского детского многопрофильного центра в Кабардино-Балкарии, открывшаяся после реконструкции.



Сотрудница поликлиники рассказала, что в медучреждении ведется предварительная электронная запись, благодаря которой есть возможность разделить потоки пациентов, которые приходят как с профилактическими целями, так и за медицинской помощью.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент в среду поручил быстрее проводить модернизацию первичного звена здравоохранения. Он подчеркнул, что в текущем году работа по программам модернизации будет продолжена, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко