Новости общества

19:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин: проблема очередей в поликлиниках пока не изжита

18:55, 15.02.2023
Владимир Путин: проблема очередей в поликлиниках пока не изжита
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема очередей в медицинских учреждениях страны все еще остается актуальной. Глава государства поинтересовался, как будет организована работа с очередями в городская детская поликлиника №1 Республиканского детского многопрофильного центра в Кабардино-Балкарии, открывшаяся после реконструкции.

Сотрудница поликлиники рассказала, что в медучреждении ведется предварительная электронная запись, благодаря которой есть возможность разделить потоки пациентов, которые приходят как с профилактическими целями, так и за медицинской помощью.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент в среду поручил быстрее проводить модернизацию первичного звена здравоохранения. Он подчеркнул, что в текущем году работа по программам модернизации будет продолжена, сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также