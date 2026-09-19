Татарстан вошел в число регионов с самой низкой безработицей — 1,7%

Ранее, в сентябре, Владимир Путин отметил, что безработица в России находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%

Фото: Динар Фатыхов

В 54 регионах России уровень безработицы составил 2% или ниже, по средним данным за май — июль 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Росстата.

Минимальные показатели зафиксированы в Калужской области (0,8%), Нижегородской области (0,9%) и Хабаровском крае (0,9%). За ними следуют Новгородская область (1%), Ханты-Мансийский АО (1%) и Москва (1,1%). Также в число лидеров вошли Ямало-Ненецкий АО (1,1%), Башкортостан (1,4%), Санкт-Петербург (1,5%), Самарская область (1,6%), Татарстан (1,7%) и Московская область (1,9%).

Средний уровень безработицы по стране за этот период составил 2,2%. В сентябре Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что безработица в России находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%, а отечественные предприятия работают устойчиво.

Дмитри Зайцев