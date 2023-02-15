ВОЗ опровергла информацию о приостановлении расследования происхождения коронавируса

ВОЗ продолжает расследование о происхождении коронавируса. Статья в журнале «Природа», в которой написано о приостановке исследований, ложна. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.

— Статья в «Природа» неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования — и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Жазаревича, организация неоднократно публично заявляла, что происхождение вируса нужно расследовать. Для этого Китай должен предоставить информацию. Если этого не произойдет, исследование останется «загнанным в тупик».



Сегодня сообщалось, что ВОЗ приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, организация планировала проводить работу поэтапно, но этот план изменился.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева