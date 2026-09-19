Нобелевский фонд увеличил размер премии до 12 млн крон — примерно $1,2 млн

Решение приурочили к 125-летию премии

Фото: Максим Платонов

Нобелевский фонд повысил денежную часть премии в каждой категории на 1 млн шведских крон (около $101 тыс.) — до 12 млн крон (около $1,2 млн). Сообщение опубликовано на сайте организации.

«Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени», — сказала исполнительный директор фонда Ханна Стьерне.

Решение приурочили к 125-летию премии. Впервые награды вручили в 1901 году. В 2012-м фонд сократил выплату в рамках программы укрепления финансов, после чего несколько раз повышал. Имена лауреатов 2026 года объявят с 5 по 12 октября.

Нобелевские премии учреждены по завещанию шведского изобретателя Альфреда Нобеля и присуждаются в пяти областях: физике, химии, физиологии или медицине, литературе и за укрепление мира. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году, впервые ее вручили в 1969-м.

В 2025 году размер премии составлял 11 млн крон (около $1,17 млн). Премию мира тогда получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. В 2026 году на эту награду выдвинули 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций.

Дмитрий Зайцев