Совет по охране памятников РТ обсудил будущее Мергасовского дома
Помимо Мергасовского дома, члены совета рассмотрели проблематику подготовки некачественных государственных историко-культурных экспертиз (ГИКЭ)
В Казани прошло первое заседание Общественного совета при Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в обновленном составе. Одним из главных вопросов повестки стало восстановление и приспособление Мергасовского дома, участники также обсудили организацию пресс-тура с участием представителей СМИ.
Помимо Мергасовского дома, члены совета рассмотрели проблематику подготовки некачественных государственных историко-культурных экспертиз (ГИКЭ), устранение ошибок, допущенных при включении объектов в Единый реестр объектов культурного наследия в ранние годы, а также изменения в федеральном законодательстве об охране памятников.
Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пригласил членов Общественного совета принять участие в XVII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений», которая пройдет 8—10 октября в Елабуге. Также он анонсировал V юбилейную Всероссийскую научно-практическую конференцию по цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре» — она состоится в конце октября в Казани на площадке Центра уникального мастерства (ЦУМ).
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