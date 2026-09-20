Совет по охране памятников РТ обсудил будущее Мергасовского дома

Помимо Мергасовского дома, члены совета рассмотрели проблематику подготовки некачественных государственных историко-культурных экспертиз (ГИКЭ)

Фото: Максим Платонов

В Казани прошло первое заседание Общественного совета при Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в обновленном составе. Одним из главных вопросов повестки стало восстановление и приспособление Мергасовского дома, участники также обсудили организацию пресс-тура с участием представителей СМИ.

Помимо Мергасовского дома, члены совета рассмотрели проблематику подготовки некачественных государственных историко-культурных экспертиз (ГИКЭ), устранение ошибок, допущенных при включении объектов в Единый реестр объектов культурного наследия в ранние годы, а также изменения в федеральном законодательстве об охране памятников.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пригласил членов Общественного совета принять участие в XVII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений», которая пройдет 8—10 октября в Елабуге. Также он анонсировал V юбилейную Всероссийскую научно-практическую конференцию по цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре» — она состоится в конце октября в Казани на площадке Центра уникального мастерства (ЦУМ).



Дмитрий Зайцев