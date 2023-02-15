КВЗ получит новый контракт стоимостью 44,5 миллиарда рублей на строительство 86 вертолетов типа Ми-8

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписал договор на строительство и поставку новой партии вертолетов типа Ми-8 для российских авиакомпаний общей стоимостью 44,5 млрд рублей. Контракт заключен с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 86 вертолетов типа Ми-8 с последующей передачей в лизинг. Новая авиатехника должна быть сдана до 2025 года.

Судя по всему, исполнителем контракта станет Казанский вертолетный завод, который специализируется на сборке Ми-8МТВ-1.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В настоящее время продолжается исполнение договора на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, из которых 12 уже переданы эксплуатантам в 2022 году, еще 14 отправятся к местам назначения в 2023 году. Новый контракт с ГТЛК рассчитан на поставку 86 машин в 2023—2025 годах. Машины будут переданы в рамках исполнения комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации, — сообщил первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

По его словам, с 2017 года холдинг поставил по контрактам с компанией 132 вертолета, среди которых 51 Ми-8МТВ-1, 49 Ми-8АМТ и 32 «Ансата».

Для перевозки грузов машины оборудуют узлами для крепления внешней подвески. Конструкцией предусмотрена возможность установки медицинских модулей, что позволяет использовать вертолеты для проведения аварийно-спасательных работ. Дальность полета может быть увеличена благодаря дополнительным топливным бакам, подчеркнули в «Ростехе».

15 февраля стало известно, что правительство РФ утвердило запуск инвестпроектов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению вертолетного парка российских авиакомпаний. Он предусматривает обновление вертолетного парка за счет закупки и передачи в лизинг российским авиакомпаниям 86 вертолетов отечественного производства в 2023—2025 гг. На эти цели выделено 44,5 млрд рублей из средств ФНБ.

Напомним, в начале февраля холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» поставил для Национальной службы санитарной авиации (НССА) четыре вертолета Ми-8МТВ-1, которые собирают на заводе в Казани.



Всего санавиация получила 46 вертолетов из 66 заказанных по контракту с «ПСБ-Авиализинг», 18 из них — Ми-8МТВ-1. Постоянное увеличение вертолетного парка и зоны покрытия позволило по итогам 2022 года спасти более 8 тысяч человек.

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Луиза Игнатьева