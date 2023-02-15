«Коммерсантъ»: ряд издателей обойдут запрет на выпуск бестселлеров в России с помощью саммари

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ряд российских издателей планируют обойти запрет на выпуск западных бестселлеров в России с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования оригинала, сообщает «Коммерсантъ».



К такому методу планируют прибегнуть в издательствах «Эксмо-АСТ» и Smart Reading, в частности это коснется книги «Spare» («Запасной») — мемуаров принца Гарри.

— В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком, — пояснил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев и уточнил, что издательство в этом вопросе опирается на закон о цитировании.

Такой проект рассматривают как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшн, и как альтернативу принудительной лицензии», пояснил топ-менеджер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным недавнего исследования, 66% россиян читают книги с целью саморазвития. К другим причинам относятся: удовольствие, работа или учеба, скоротать время, быстрее уснуть. Отмечалось и то, что самой нечитающей группой являются граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Кроме того, любовь к чтению зависит и от уровня образования.

По итогам 2022 года среди россиян на 58% вырос спрос на книги в жанре сентиментальной прозы по сравнению с показателями предыдущего года. В январе россияне приобрели на 25% больше книг о любви, чем за аналогичный период 2021-го.

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Маргарита Головатенко