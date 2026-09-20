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В Москве отразили атаку более 1600 беспилотников, сообщил мэр Собянин

07:58, 20.09.2026

Несколько аппаратов достигли территории Московского НПЗ, один попал в жилой дом

В Москве отразили атаку более 1600 беспилотников, сообщил мэр Собянин
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Со вчерашнего дня на подступах к Москве и других рубежах сбито более 1 600 беспилотников, из них около 450 — на подлете к столице. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Несколько аппаратов достигли территории Московского НПЗ, один попал в жилой дом. По словам мэра, погибших нет. Собянин назвал эту беспрецедентную атаку спланированной с целью срыва выборов и заявил, что противнику это не удалось. Он поблагодарил бойцов ПВО за работу по отражению ударов.

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Также другие источники сообщают, что около 30 авиарейсов были перенаправлены из Москвы в другие регионы страны, в том числе в аэропорты Казани и Нижнекамска.

Отметим, ранее в утренние часы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об уничтожении силами ПВО и РЭБ 249 БПЛА в 17 округах Московской области с 03:00 до 05:00 мск.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество

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