Глава Еврокомиссии рассказала, что войдет в десятый пакет санкций против России

Десятый пакет санкций против России будет включать в себя торговые ограничения на сумму в €11 миллиардов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она сделал в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

— Мы приняли девять пакетов санкций. Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем 10-й пакет санкций с торговыми запретами на €11 млрд, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Она сообщила, что в новый санкционный пакет войдут ограничения на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд. Глава ЕК пояснила, что рестрикции, в частности, затронут беспилотники, вертолеты и ракеты.

3 февраля глава ЕК, комментируя этот же вопрос, заявила, что «это будет самый масштабный пакет» антироссийских санкций. При этом отмечалось, что ограничения затронут €10 миллиардов.

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Антон Гаврилов