«Татнефть» направила на дивиденды более 90 миллиардов рублей

Как стало известно «Реальному времени», ПАО «Татнефть» по итогам 9 месяцев 2022 года направило на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 91,961 миллиарда рублей — это ровно половина от чистой прибыли компании за указанный период.

Выплаты по обыкновенным акциям за три месяца составили почти 15 миллиардов рублей

Так, по обыкновенным акциям «Татнефть» выплатила 86,149 миллиарда рублей: 78,346 миллиарда номинальным держателям, 7,803 миллиарда — акционерам, зарегистрированным в реестре. В сумму входят уже выплаченные дивиденды за полгода в размере 71,214 миллиарда рублей (64,771 миллиарда номинальным держателям и 6,443 миллиарда акционерам).

Уточняется, что по итогам января—сентября за каждую обыкновенную акцию, а их 2,1 миллиарда штук, выплатят 39 рублей 57 копеек или 3 957% к номинальной стоимости — в том числе 31 рубля 71 копейку за первые шесть месяцев 2022-го. То есть за три месяца дивиденды составили 14,936 миллиарда рублей, или 6 рублей 86 копеек за акцию.

Фото: tatarstan.ru

Что касается привилегированных акций — их 146,8 тысячи, то выплаты за 9 месяцев составят 5,811 миллиарда рублей (4,548 миллиарда номинальным держателям и 1,263 миллиарда акционерам), в том числе 4,804 миллиарда рублей с января по июнь (3,759 миллиарда номинальным держателям и 1,044 миллиарда акционерам). Размер дивидендов здесь такой же, как и у обыкновенных акций. Таким образом, за июль—сентябрь выплаты составили 1,007 миллиарда рублей.

Выплаты по обоим видам акции номинальному держателю закончились 24 января, а акционерам — только накануне.

Чистая прибыль выросла — а вместе с ней и дивиденды

На выплату дивидендов направят половину чистой прибыли за 9 месяцев 2022 года — по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) она выросла на 49%, до 184,09 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 30%, до 997,5 миллиарда рублей, а себестоимость — на 18%, до 648,9 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021-го размер дивидендов вырос на 30 миллиардов рублей. По подсчетам «Интерфакса», тогда на них направили 61,6 млрд рублей — 50% от чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев, которая составила 123,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сейчас согласно дивидендной политике «Татнефть» направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Ранее на дивиденды направляли 100% чистой прибыли. Напомним, за 9 месяцев 2019 года дивиденды составили 64,47 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет всю чистую прибыль компании по РСБУ за указанный период (150 миллиардов рублей).

«Рекомендуем к покупке в качестве долгосрочной инвестиции»

Аналитики «Промсвязьбанка», комментируя дивидендную политику «Татнефти», заявили, что компания в целом провела 2022 год неплохо ввиду устойчивости к санкционному давлению.

— Финансовые результаты были представлены по РСБУ: на фоне роста операционных показателей и высоких цен на нефть они оказались достаточно сильными, что позволило поделиться прибылью с акционерами, распределив дивиденды за 6 и 9 месяцев. — сообщили там.

Среди рисков на 2023 год эксперты отмечают возможное снижение цен на нефть и попадание под санкции нефтепровода «Дружба», через который идет 90% экспорта «Татнефти».

— Акции «Татнефти» с ноября 2022 года находятся под давлением, и мы считаем, что они уже в достаточной степени перепроданы. Учитывая их дешевизну относительно «конкурентов» в секторе, а также все же меньшую уязвимость к санкционному давлению рекомендуем к покупке в качестве долгосрочной инвестиции. Причем более интересными считаем обыкновенные акции, которые сейчас стоят дешевле привилегированных, что не является нормой, — заключили аналитики.

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Дарья Пинегина