КНДР запустила второй снаряд в сторону Японского моря за день

Тип снаряда и другие подробности второго запуска пока не уточняются

Министерство обороны Южной Кореи зафиксировало очередной пуск с восточного побережья КНДР в сторону Японского моря, передает Reuters. Тип снаряда и другие подробности второго запуска пока не уточняются.

Несколькими часами ранее северокорейские военные уже запустили баллистическую ракету в том же направлении. Первый за день пуск состоялся в 15:00 по местному времени (09:00 мск). Ракета пролетела около 450 км и упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

На прошлой неделе Пхеньян провел серию пусков баллистических ракет, выразив таким образом протест против совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии. Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон тогда обвинила эти страны в постоянном обострении ситуации в регионе.

Дмитрий Зайцев