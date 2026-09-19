В Татарстане завершился второй день голосования на выборах в Госдуму

Все 2 742 участка работали с 8:00 до 20:00

Фото: Дарья Пинегина

19 сентября в Татарстане закрылись избирательные участки после второго дня трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Все 2 742 участка работали с 8:00 до 20:00.



По данным ГАС «Выборы» на 15:00, явка в республике составила 50,3%, сообщила ЦИК РТ . Таким образом, за неполный второй день свой голос дополнительно отдали около 13,5% избирателей — накануне, по итогам первого дня, показатель составлял 36,8%. Среднероссийская явка на тот же момент была заметно ниже — 38,9%.



Голосование проходит в штатном режиме, жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК республики не поступало.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства назвал приоритетными задачами обеспечение безопасности и легитимности голосования и призвал избирателей принять участие в выборах.

Помимо выборов в Госдуму, в республике проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и муниципальные довыборы в 40 районах. В списках избирателей Татарстана значится более 2,9 млн человек, за ходом голосования следят около 14 тысяч наблюдателей.

Третий, заключительный день голосования пройдет 20 сентября — в официальный единый день голосования.

Дмитрий Зайцев