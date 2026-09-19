Явка на выборах в Госдуму в Татарстане составила 50,3%, по стране — 38,9%

Для сравнения, по итогам первого дня голосования явка в Татарстане составила 36,8%

Фото: Дарья Пинегина

По данным сайта ЦИК РФ на 16:00 мск, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу составила 38,9%. В Татарстане, по данным ЦИК РТ, показатель достиг 50,3%.

Голосование проходит в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Избирательные участки в республике работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Жителям предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. В федеральном бюллетене представлены 10 партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Новые люди» и другие.

В Татарстане помимо выборов в Госдуму проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета республики по Высокогорскому одномандатному округу №50, а также муниципальные довыборы в 40 районах. В шести одномандатных округах зарегистрированы 33 кандидата.

В списках избирателей Татарстана значится более 2,9 млн человек. За ходом голосования в республике наблюдают около 14 тысяч человек, в том числе 2,8 тысячи представителей Общественной палаты Татарстана. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев ранее сообщил, что голосование проходит в штатном режиме и без инцидентов.

По итогам первого дня голосования явка в Татарстане составила 36,8%, при среднем показателе по стране — 29,45%.

Дмитрий Зайцев