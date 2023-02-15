Россия может ввести безвизовый режим с 11 странами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 государствами и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

— Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые, — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что МИД России работает над снятием ограничений по выдаче электронных виз около 70 странам, за исключением недружественных.

Фото: kremlin.ru

— Электронные визы были одобрены еще года три назад, потом ковид вмешался, потом мы ковидные ограничения сняли прошлым летом, но, учитывая недружественные действия Запада, в том числе в сфере выдачи виз россиянам, правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнения принятых раньше решений о выдачи электронных виз, — подчеркнул Сергей Лавров.

В январе стало известно, что безвизовый режим с Россией хочет ввести Мексика. При этом в дипмиссии пока не могут дать каких-либо гарантий по поводу восстановления авиасообщения с Россией, но Мехико надеется в будущем расширить летную программу.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с рядом других ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях. Также он дал задание подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы.

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Айрат Назипов