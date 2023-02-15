В Турции собираются снести более 50,5 тысячи зданий, пострадавших от землетрясения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Турции собираются в срочном порядке снести более 50,5 тысячи зданий, расположенных в зоне землетрясения. Об этом рассказал министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум, сообщает «РИА Новости».

По его словам, в зоне землетрясения продолжается оценка ущерба — в работе задействовано 7 100 человек. Проверено уже 387 346 зданий.

— По нашим данным, на сегодняшний день насчитывается 50 тысяч 576 зданий, которые необходимо срочно снести, — цитирует Мурата Курума телеканал TRT Haber. Он сообщил, что 279 655 зданий получили не слишком большой урон в результате стихийного бедствия.

Фото: commons.wikimedia.org

— Мы быстро снесем те, которые нужно срочно снести, и построим безопасные дома, — заключил Мурат Курум.

Напомним, турецкие власти решили полностью снести город Нурдагы в провинции Газиантеп. Он сильно пострадал от землетрясения.



По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 35 418 человек. Власти восстановят каждый разрушенный дом и продолжат поиск пострадавших.



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Антон Гаврилов