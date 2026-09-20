Минниханов поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

В поздравлении Минниханов подчеркнул, что результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии граждан

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительное письмо исполняющему обязанности главы Южной Осетии Марату Камболову по случаю его победы на президентских выборах, состоявшихся 18 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии республики, после обработки 99% протоколов Камболов уверенно лидирует в гонке.

В поздравлении, текст которого привела руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова, Минниханов подчеркнул, что результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии граждан:

— Результаты выборов свидетельствуют о том, что Ваша активная деятельность высоко оценивается народом страны, что граждане доверяют Вам судьбу южноосетинского государства и свое будущее. Пусть это придаст Вам вдохновения и новых сил для плодотворной работы на высоком государственном посту, — отмечается в обращении.

Минниханов также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Татарстаном и Южной Осетией — как в интересах двух регионов, так и в контексте укрепления отношений между Россией и Южной Осетией. В завершение раис пожелал Камболову крепкого здоровья и успехов, а народу Южной Осетии — благополучия и процветания.

Дмитрий Зайцев