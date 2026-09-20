Дистанционно проголосовали более 3,3 млн человек — ЦИК России подвела промежуточные итоги выборов

В рамках дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 3,3 млн человек — это 83% от числа тех, кто подавал заявление на участие в ДЭГ

Фото: Дарья Пинегина

Явка по стране превысила 45%, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В России проходят выборы депутатов Государственной думы IX созыва, а также выборы губернаторов в ряде регионов и депутатов законодательных собраний.

В рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свои голоса отдали более 3,3 млн человек — это 83% от числа тех, кто подавал заявление на участие. ДЭГ работает круглосуточно и завершится вместе с закрытием последних участков.

В Москве дистанционным и электронным голосованием воспользовались более 2,8 тыс. человек.

Дмитрий Зайцев