Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения уехавших из России «удаленщиков»

Дискуссия по поводу правил налогообложения доходов, полученных в России уехавшими из страны россиянами, не завершена, решения не приняты, сообщил в среду журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.



— Законопроект еще из правительства не вышел. Дискуссия еще не закончена. Есть разные точки зрения, — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, обсуждается вопрос, как соответствующие нормы должны быть сформулированы и какая ставка должна применяться, но решения пока нет.

Фото: pixabay.com

Минцифры РФ выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там заявили, что нужно использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов, потому что «победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей».

Министр финансов России Антон Силуанов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре он называл эту идею «вопросом справедливого налогообложения».

Замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД Андрей Исаев в конце декабря прошлого года указывал, что законопроект, запрещающий сотрудникам ряда отраслей работать дистанционно из-за границы, могут внести в Госдуму в ближайшее время в начале 2023 года.

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Маргарита Головатенко